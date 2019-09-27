Берлин, , 13:30 — REGNUM Бундесвер (вооруженные силы Германии) регулярно замечает пропажу оружия и боеприпасов. С начала 2014 года зафиксирована пропажа 39 единиц оружия, 39 деталей оружия и почти 20 тыс. патронов. Это информация из списка министерства обороны под грифом «секретно», сообщает редакционная сеть Германии.

Согласно документам парламентского секретаря при министерстве обороны Петера Таубера, до сих пор из пропавших были обнаружены две единицы оружия, одна деталь и 3474 патрона. Среди пропавшего остаются шесть пулеметов MG3, одиннадцать винтовок G3, четыре винтовки винтовка G36, шесть сигнальных пистолетов и два пистолета P8. Кроме того, отсутствуют 30 стволов для пулеметов MG3.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно отчету властей, из арсенала федеральной полиции Германии пропавшими в настоящий момент числятся одиннадцать единиц огнестрельного оружия.

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