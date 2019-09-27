Екатеринбург, , 13:37 — REGNUM Ситуация с возможным назначением Евгения Лузгина на пост руководителя может «проясниться» 30 сентября 2019 года. Об этом заявил сам Лузгин в комментарии ЕАН.

В ответ на вопрос агентства, станет ли Лузгин новым главой МУПа, спикер попросил перезвонить ему 30 сентября.

«Возможно, к этому времени что-то прояснится», — сказал Лузгин.

В самом МУПе же пока воздерживаются от комментариев.

Напомним, ранее в СМИ назвали главу Южной аэрационной станции (входит в состав «Водоканала») Евгения Лузгина новым возможным руководителем МУПа. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский же заявлял, что решить вопрос с руководством «Водоканала» могут уже до 4 октября 2019 года.

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