Сеул, , 13:31 — REGNUM 27 сентября в Сеуле прошла встреча министра торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Сон Юн Мо и главного экономиста Международного энергетического агентства (МЭА) Фати Бирола. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

По их словам, стороны обсудили проблемы энергетики, включая энергетическую безопасности, водородную экономику и преобразование энергии.

Известно, что Сон Юн Мо и Фати Бирол сошлись во мнении относительно важности взаимодействия по безопасности и тесного сотрудничества с международным сообществом.

Кроме того, в рамках встречи представитель Южной Кореи высоко оценил работу МЭА и крупных стран по стабилизации энергетического рынка. В свою очередь, экономист Международного экономического агентства отметил, что стратегия энергоэффективности, которой придерживается правительство Южной Кореи, поспособствует энергетической безопасности и развитию инноваций в стране, а также поспособствует устойчивому росту и позволит реагировать на изменения климата.