Курган, , 13:27 — REGNUM В Курганской области изменили структуру правительства. Депутаты регионального парламента утвердили её в двух чтениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе думы.

Главное — это исключение должности первого заместителя губернатора Курганской области. Далее, директор регионального департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства в состав заместителей входить не будет. Зато в него войдёт руководитель аппарата главы Зауралья.

«В новой структуре нет дублирования трёх первых заместителей. Есть губернатор, вице-губернатор и профильные заместители. С первого заместителя руководитель департамента АПК становится просто замом и в его ведение входит департамент природных ресурсов», — пояснил спикер областного парламента Дмитрий Фролов.

Кроме того, исключается процедура согласования с депутатами Курганской областной думы кандидатур для назначения на должности заместителя губернатора, директора департамента АПК и начальника финансового управления Зауралья.

Закон вступит в силу с 1 октября 2019 года.