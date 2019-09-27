Иркутск, , 13:27 — REGNUM Председателем нового состава думы Иркутска сегодня, 27 сентября, путём тайного голосования, избран беспартийный самовыдвиженец Дмитрий Ружников. Как сообщает ИА «Телеинформ», его поддержали 22 человека, тогда как экс-председатель — единоросс Евгений Стекачев заручился поддержкой только 12 депутатов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года жители Иркутской области выбирали муниципальную власть. В областном центре определялись с новым составом городской думы. Но первое заседание этого органа неоднократно переносилось из-за того, что что поделивший на одном из участков мэр Дмитрий Бердников никак не мог решить: становиться ли ему депутатом или потерять должность градоначальника. Как раз накануне, 26 сентября он сделал свой выбор в пользу прежней своей должности.

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