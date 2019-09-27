Каспийск, Дагестан, , 13:24 — REGNUM Учения по противодействию условным террористам прошли в Дагестане с участием морских пехотинцев Каспийской флотилии. В маневрах было задействовано около 300 военнослужащих и более 10 единиц техники, в том числе бронетранспортеры, сообщили ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе Южного военного округа.

По легенде, диверсионно-разведывательная группа условного противника попыталась проникнуть на территорию воинской части с помощью захваченного транспорта. В ходе его досмотра пехотинцы обнаружили «диверсантов» и не пустили их в часть.

По тревоге было поднято дежурное подразделение, а также привлечены патрульные военной полиции. Совместными усилиями военнослужащие окружили и уничтожили условных террористов. Также были отработаны действия при обнаружении взрывных устройств на территории части.

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