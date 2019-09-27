Киев, , 13:38 — REGNUM Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не планирует вносить изменения в закон о государственном языке, а также в закон о «декоммунизации». Об этом он заявил 27 сентября в интервью «BBC Украина».

«Я не буду инициировать никаких изменений в закон о декоммунизации, как и в закон о языке», — рассказал он.

Бородянский добавил, что положительно относится к процессу «декоммунизации», но выступает за «осознанную декоммунизацию», а не простой запрет символики.

«Если мы снимаем памятники, это не меняет сознание… Мы вообще не провели эту дискуссию, не выяснили, что с нами происходило, и не сказали: смотрите, такая у нас была история. Они — не герои наши, и мы не будем называть их именами площади и улицы», — сказал министр.

По его мнению, из-за поверхностного подхода декоммунизация вызывает одобрение одной части украинского общества и сопротивление другой его части.

Бородянский не видит проблемы в законе о тотальной украинизации, принятом в последние недели президентства Петра Порошенко.

«Закон принят, его нужно выполнять. Моя позиция в этом сейчас очень простая», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был уволен директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович. В то же время, на финансирование главного идеологического института Украины из бюджета было выделено более чем в два раза больше денег, чем в 2018 году.

Читайте также: Вятровича уволили с поста директора института нацпамяти Украины