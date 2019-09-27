Киев, 27 сентября 2019, 13:38 — REGNUM Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не планирует вносить изменения в закон о государственном языке, а также в закон о «декоммунизации». Об этом он заявил 27 сентября в интервью «BBC Украина».
Бородянский добавил, что положительно относится к процессу «декоммунизации», но выступает за «осознанную декоммунизацию», а не простой запрет символики.
По его мнению, из-за поверхностного подхода декоммунизация вызывает одобрение одной части украинского общества и сопротивление другой его части.
Бородянский не видит проблемы в законе о тотальной украинизации, принятом в последние недели президентства Петра Порошенко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее был уволен директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович. В то же время, на финансирование главного идеологического института Украины из бюджета было выделено более чем в два раза больше денег, чем в 2018 году.
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