Душанбе, , 13:19 — REGNUM Глава оборонного ведомства Узбекистана Баходир Курбонов с официальным визитом посетил Таджикистан и встретился с министром обороны республики Шерали Мирзо, сообщает агентство «Ховар».

Таджикистан и Узбекистан Vodiymedia.uz

В минобороне Таджикистана отметили, что глава оборонного ведомства Узбекистана посетил соседнюю республику впервые за 28 лет. В рамках визита узбекистанская делегация посетила авиационный факультет Таджикского военного института министерства обороны.

Напомним, в сентябре 2018 года в Согдийской области Таджикистана прошли первые таджикистанско-узбекистанские военные учения. В маневрах приняли участие 600 военнослужащих.

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