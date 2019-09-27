Москва, , 13:16 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин не приветствует курение, поскольку является сторонником здорового образа жизни. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя запрет курить на балконах жилых домов, который вступит в силу в России с 1 октября.

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Официальный представитель Кремля отметил, что курение на сегодняшний день «весьма непопулярно».

«Президент, вы знаете, всегда не приветствовал курение, является сторонником здорового образа жизни», — сказал Песков, добавив, что практически все коллеги главы государства сотрудники, которые так или иначе обеспечивают работу президента, не курят.

Он также добавил, что в администрации президента РФ поддерживают любые меры, которые позволяют спасать жизни людей.

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«Любая спасенная жизнь оправдывает подобные решения», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября в России вступят в силу поправки в правила противопожарного режима, которые запрещают использование на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц открытого огня. Таким образом, под запретом оказывается курение на балконе, приготовление шашлыков или использование свечей. Соответствующее постановление правительства РФ принято 20 сентября 2019 года. Нарушителям правил грозит штрафом до 3 тыс. рублей или до 5 тыс. рублей.

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