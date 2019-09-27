Москва, , 13:15 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ просит лишить Deutsche Welle («Немецкую волну») аккредитации в РФ и признать ее деятельность нежелательной на территории РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом заявил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Комиссия приняла решение направить материалы в Роскомнадзор, а также Генпрокуратуру, чтобы они со своей стороны предприняли меры реагирования. Направить материалы в МИД России для рассмотрения вопроса о лишении аккредитации «Немецкой волны», — перечислил решения комиссии Пискарёв.

Комиссия также просит Минюст включить телерадиокомпанию Deutsche Welle в перечень организаций, имеющий признаки нежелательных на территории РФ, и включить в список иноагентов.

Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle своими публикациями призывала граждан к действиям — такое заключение дал лингвист, проанализировавший твит, появившийся в соцсети издания.

Ранее комиссия направила запросы в правоохранительные, следственные органы, МИД, Роскомнадзор, МИД, ЦИК, правительство Москвы с просьбой предоставить материалы о всех фактах иностранного вмешательства во внутренние дела страны.

Депутаты сочли необходимым расследовать вмешательство иностранных СМИ и диппредставительств во внутренние дела РФ. Так, отмечали депутаты, летом в Москве проходили несанкционированные массовые акции, а сайты зарубежных СМИ, а именно немецкой Deutsche Welle, и некоторых посольств призывали граждан участвовать в таких мероприятиях.

Читайте ранее в этом сюжете: Комиссия нашла призыв Deutsche Welle жителей Москвы к действиям