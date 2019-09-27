Турин, Италия, , 13:12 — REGNUM Региональный совет провинции Пьемонт вслед за еще четырьмя регионами утвердил решение о возможности проведения референдума по вопросу о системе выборов в парламент страны, передает информагентство ANSA в пятницу, 27 сентября.

Таким образом у инициаторов референдума уже есть возможность перейти к организации общенационального референдума — для этого требуется поддержка не менее пяти регионов страны из 21. Референдум может пройти весной 2020 года.

Инициаторами проведения референдума являются правоцентристские партии во главе с «Лигой» Маттео Сальвини. Они выступают против обсуждаемого варианта перевода выборов парламента на число партийную систему (сейчас парламент избирается по смешанной системе) и намерены в ходе референдума доказать, что того же мнения придерживается и большинство граждан.

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