Турецкая авиация стала регулярно входить в воздушное пространство Сирии. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на свои источники в Сирийской арабской армии.

Дамаск, , 13:09 — REGNUM Начиная с 23 сентября 2019 года, ВВС Турции уже трижды нарушили воздушное пространство Сирийской Арабской Республики. Каждых раз турецкие самолёты находились над территорией Сирии более двух часов.

По словам сирийских военных, эти нарушения турецких ВВС не угрожают безопасности их войск. Полёты проходили над территорией к востоку от реки Евфрат.

Данный регион находится под контролем так называемых Сирийских демократических сил, поддерживаемых США. Основу СДС составляют курдские вооружённые отряды Народных защитников. Анкара относит данные формирования к сирийской ветви запрещённой Рабочей партии Курдистана и внесла их в список террористических организаций.

Сирия и Турция в настоящее время не имеют дипломатических отношений, однако обе страны полагаются на Россию как на посредника в коммуникации.

Турция утверждает, что её деятельность в Сирии направлена на ликвидацию терроризма вдоль своей границы. Однако Дамаск обоснованно обвиняет Анкару в захвате сирийских земель и незаконной оккупации части территории.