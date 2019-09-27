Улан-Удэ, , 13:06 — REGNUM Новоизбранный мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков раскритиковал качество работ по асфальтированию городских улиц. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, движение по ним было открыто 27 сентября.

«Необходимо провести тщательную приемку этих работ по площади Советов. Проверить ровность асфальта, трещины, примыкания, нанесение разметки. В эти трещины вода попадет, зимой весь асфальт покончаем», — заявил мэр Улан-Удэ.

При этом он призвал исполнителей работ не портить имя и карму.

«Были созданы все условия, чтобы дорога была хорошей, а в результате получили не то, что ожидали», — добавил он.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, дорожные строители в Улан-Удэ отметились тем, что укладывали асфальт прямо на песок. Бывший тогда исполняющим обязанности главы администрации города Игорь Шутенков обещал разобраться в ситуации.

Читайте также: В столице Бурятии строители укладывали асфальт на песок