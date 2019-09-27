Нью-Йорк, США, , 13:05 — REGNUM 27 сентября министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и министр иностранных дел Парагвая Антонио Ривас Паласиос на встрече в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подписали соглашение о безвизовом сообщении для граждан двух стран. Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии.

Как отметили министры, соглашение будет способствовать международным контактам, развитию туризма и бизнеса. Главы внешнеполитических ведомств выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении торгово-экономических контактов и сотрудничестве в области сельского хозяйства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 26 сентября на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась министров иностранных дел России и Грузии Сергея Лавроваи Давида Залкалиани.