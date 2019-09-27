Джакарта, , 13:02 — REGNUM Соединенные Штаты и Австралия просят граждан, находящихся в настоящее время в Индонезии, особенно в Джакарте, быть бдительными в связи с массовыми демонстрациями в стране, сообщает CNN Indonesia.

В своем обращении правительство США пояснило, что в Джакарте тысячи людей выступили с протестами против ряда законопроектов.

В посольстве США в Джакарте отметили, что демонстрации были в значительной степени мирной, но все же привели к повреждению имущества, закрытию дорог и пробкам.

«Демонстрации будут проходить в ряде других городов Индонезии в течение следующих нескольких дней. Посольство США продолжает внимательно следить за ситуацией в Индонезии и настоятельно рекомендует гражданам страны избегать места демонстраций», — говорится в обращении посольства США.

Подобно США, посольство Австралии в Джакарте призывает своих граждан быть бдительными, потому что процесс пересмотра уголовного кодекса в Индонезии получил различные отклики в обществе и беспорядки могут вспыхнуть в любое время.

«Многие законы будут применяться к иностранцам и мигрантам, включая туристов», — говорится в заявлении австралийского министерства иностранных дел и торговли.

Как сообщало ИА REGNUM,