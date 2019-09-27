Москва, , 13:02 — REGNUM В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

«Что называется, не плюй в колодец. Не думаю, чтобы какое-либо государство, входящее в СНГ, станет теперь иметь дело с украинским вице-премьером», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Он также указал на то, что оценки СНГ дает «чиновник, представляющий страну с разрушенной экономикой, нищим населением, работающей вхолостую государственной машиной».

Кулеба назвал СНГ клубом неудачников и призвал Украину стремиться в «клуб удачников».