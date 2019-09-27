Манила, , 13:02 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте пробудет в России с визитом с 1 по 5 октября. Об этом 27 сентября на брифинге для прессы, посвященном поездке Дутерте в Россию, рассказала представитель МИД Филиппин Амелита Акино.

«Президент (Дутерте) совершит визит в Россию с 1 по 5 октября», — приводит ТАСС слова представительницы филиппинского МИД.

Также Акино рассказала, что президент Филиппин в ходе своего визита, по приглашению президента России Владимира Путина, примет участие заседании Валдайского клуба, которое состоится в Сочи.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Амелита Акина рассказала, что во время своей поездки в Россию президент Родриго Дутерте подпишет ряд двухсторонних соглашений.