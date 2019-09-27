Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в телевизионной передаче «Воскресный гость», назвал требования еврейских организаций к Польше не имеющими никаких юридических и моральных оснований.

Варшава, , 12:53 — REGNUM «Полностью была разрушена Варшава и многие польские города. На территории Второй Речи Посполитой было сожжено более 1200 деревень. Никто не компенсирует нам материальные потери и не вернёт жизни людям. Требовать от Польши каких-либо компенсаций в связи с этим не только неправильно, но и унизительно с точки зрения исторической правды», — передаёт слова премьера «Польское радио».

Таким был ответ премьера по поводу августовского обращения 88 американских сенаторов, которые поддержали требования базирующихся в Нью-Йорке еврейских организаций к Польше. Они требуют выплатить компенсации потомкам евреев, имущество которых в Польше сначала конфисковали гитлеровские оккупанты, а потом не вернуло коммунистическое правительство.

По словам Моравецкого, этот вопрос в правительстве даже не рассматривается. «Это Польша должна получить компенсацию за военные потери», — добавил он.

Как сообщалось ранее, польские требования к Германии о компенсациях за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны, уже достигли 900 миллиардов евро.