Сеул, , 12:56 — REGNUM Власти Южной Кореи выразили протест Токио в связи с «присвоением» островов Токто. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

По их словам, 27 сентября представители министерства обороны Южной Кореи вызвали японского военного атташе Тацую Ватанабэ, чтобы подать жалобу.

Отмечается, что данные действия были связаны с тем, что в Белой книге обороны Япония назвала острова Токто своей территорией. Известно, что южнокорейские военные потребовали изменить данные и пресечь подобные действия в будущем.

В министерстве Южной Кореи также отметили, что военные готовы «жёстко ответить» на любые попытки подорвать суверенитет страны над островами Токто, подчеркнув, что исторически, географически и по международному праву данная территория является собственностью Сеула.

Ранее, в тот же день правительство Японии опубликовало Белую книгу обороны, в которой возобновило территориальные претензии к островам. Отметим, что Япония «посягает» на острова Токто с 2005 года.