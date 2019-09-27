Барнаул, , 12:49 — REGNUM Власти Алтайского края анонсировали создание в регионе молодежного правительства. Судя по официальному сообщению, опубликованному на сайте региона, его состав будут определять на конкурсной основе, а кандидатами могут стать граждане от 18 до 35 лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лучших представителей молодежных общественных организаций, работающую молодежь и студентов (всего 21 человек) хотят привлечь к решению ключевых вопросов развития региона по таким направлениям, как проектная, кадровая и экспертно-аналитическая работа. Полномочия молодёжного правительства, согласно постановлению алтайского губернатора Виктора Томенко, продлятся ва года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года молодёжное правительство было создано в Новгородской области. Ребята участвуют в реализации проекта, направленного на социально-экономическое развитие региона.

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