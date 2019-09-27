Екатеринбург, , 12:51 — REGNUM Новым главой МУП «Водоканал» в Екатеринбурге может стать Евгений Лузгин. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на источник в свердловском правительстве.

Лузгин в настоящий момент является начальником Южной аэрационной станции (входит в состав МУПа). Его кандидатура оказалась более привлекательной, чем альтернативы — глава свердловского департамента госжилнадзора Алексей Россолов, скандальный депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников и ряд других публичных деятелей.

По мнению источника, никто из политических «тяжеловесов» города и области не подошёл бы на должность начальника в нынешних условиях, когда в отношении экс-руководителя МУПа Александра Ковальчика возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что уже определился к новым главой МУП «Водоканал». Назначение может состояться уже на следующей неделе, сказал градоначальник.

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