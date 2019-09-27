Бишкек, , 12:44 — REGNUM Спасатели из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана провели совместные учения по ликвидации чрезвычайной ситуации при землетрясении, сообщает 27 сентября издание «Подробно.uz».

Учения проходили в Баткенской области Киргизии 24−25 сентября. Спасатели отработали взаимодействие при чрезвычайных ситуациях трансграничного характера. Подразделения также отработали вопросы тушения пожаров в горной местности.

Напомним, в сентябре на полигоне «Гурумсарой» в Наманганской области Узбекистана прошли антитеррористические учения с участием военнослужащих Таджикистана и Узбекистана. В маневрах также приняли участие спасатели, которые отработали навыки при ликвидации последствий боевых действий.

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