После Второй мировой войны удалось договориться о миропорядке, который всё еще помогает избежать нового глобального конфликта, однако теперь «мы все как никогда близки к этой опасной черте». Об этом 26 сентября на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Нью-Йорк, США, , 12:40 — REGNUM «Зловещий призрак третьей мировой войны может стать реальностью», — предупредил руководитель дипломатии постсоветской республики.

Поможет избежать этой угрозы, по мнению Макея, возобновление широкого диалога по ключевым вопросам международной безопасности. При этом, как сообщает пресс-служба МИД Белоруссии, он напомнил, что официальный Минск «последовательно выступает за новый переговорный процесс, аналогичный Хельсинкскому процессу середины 70-х годов прошлого века, который бы стабилизировал международные отношения, укрепил международный диалог и повысил предсказуемость».

Напомним, за последние два года Александр Лукашенко и Владимир Макей неоднократно и на разных площадках проговаривали идею «Хельсинки-2», однако так и не предоставили концептуально разработанный документ. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Helsinki Final Act) был подписан в 1975 году и зафиксировал незыблемость границ после Второй мировой войны. Как показали европейские события в конце XX века, Запад не соблюдал этот договор.