Москва, , 12:39 — REGNUM На переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН президент США Дональд Трамп наглядно показал, что Украина выходит из фокуса американского внимания. Об этом заявил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Он понимает одну простую вещь: Россия сейчас становится тем фактором, с которым надо договариваться. И Трамп ему показал: дружище, ты полагал, что ты договоришься с Америкой и Америка придёт решать за тебя твои вопросы? Не будет этого. Мы лишнего доллара тебе не дадим», — заявил Судаков.

Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским указал, что США потратили много сил и финансовых средств для Украины, — больше, чем европейские страны, которые «должны бы помогать вам больше, чем они это делают».

Кроме того, Трамп также выразил надежду, что Зеленский при встрече в президентом России Владимиром Путиным сможет решить проблемы двусторонних отношений Москвы и Киева.

«Я верю, что президент Путин хотел бы что-то сделать. Я действительно надеюсь, что у вас получится встретиться с президентом Путиным и обсудить проблемы. Это было бы огромным достижением», — отметил Трамп.