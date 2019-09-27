Вена, 27 сентября 2019, 12:39 — REGNUM Перспектива полного развала Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы существует. Это подтвердил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает 27 сентября RT.
По его словам, возможность полного разрушения ядерной сделки в обозримом будущем «вполне реально просматривается». В таком развитии ситуации не заинтересованы даже США, об этом говорит их беспокойство шагами Ирана по сокращению своих обязательств, добавил дипломат.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что оставшиеся в соглашении участники ядерной сделки продолжают выполнять свои обязательства, хотя делать это становится всё сложнее и сложнее. Напомним, США покинули соглашение в 2018 году.
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