Киев, , 12:40 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко в очередной раз проигнорировал вызов на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины, заявила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова, сообщило 27 сентября информационное агентство УНИАН.

Петр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, Порошенко должны были допросить как свидетеля по делу, связанному с провокацией ВМС Украины в Чёрном море, которая произошла в ноябре 2018 года.

«Он на допрос не явился, о времени и дате допроса он был заблаговременно информирован предусмотренным уголовно-процессуальным кодексом способом…», — прокомментировала Иванова.

Она отметила, что от адвокатов Порошенко поступило письмо, в котором сказано, что экс-президент Украины пребывает за рубежом.

«Но я подчёркиваю, что мы уведомили об этой дате его заблаговременно, и мы брали санкцию на разглашение нескольких дат для того, чтобы не было провокаций о том, что он не знал, не понимал и не услышал», — добавила представитель ГБР.

По словам Ивановой, следующий допрос Порошенко запланирован на 3 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко должен был явиться на допрос 18 сентября 2019 года, но также его проигнорировал. Экс-президента Украины должны были допросить по делу о возможном злоупотреблении служебным положением и вмешательстве в деятельность судей в 2016 году.

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