Варшава, , 12:38 — REGNUM Американские конгрессмены поддержали поставку 32-х истребителей F-35 в Польшу. Об этом 27 сентября написал в своем Твиттер польский министр обороны Мариуш Блащак.

Глава военного ведомства также отметил, что на этом работа не заканчивается. Он рассчитывает, что получится добиться более выгодной для Варшавы цены.

Стоит отметить, что в Управлении министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности сообщали о намерении продать партию из 32-х истребителей и оборудование к ним за $6,5 млрд.

Между тем, Бельгия на покупку 34-х истребителей F-35 заключила контракт на $4 млрд.