Пекин, , 12:32 — REGNUM Китай получил послание президента РФ Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Такое заявление сделал официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.

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Дипломат отметил, что Китай выступает категорически против развёртывания Вашингтоном ракет наземного базирования средней и меньшей дальности «на пороге у других стран». Где бы они ни размещались, это будет иметь негативные последствия для всего мира и безопасности, уверены в Пекине.

«Мы призываем все соответствующие страны проявить высокую ответственность и сдержанность в вопросе развёртывания ракет средней и меньшей дальности», — приводит ТАСС слова дипломата.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября президент России Владимир Путин направил в ряд государств, включая страны НАТО, письмо, в котором он предложил ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах РСМД.

Представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску подтвердила получение генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом письма от Кремля, однако заявила, что в НАТО не доверяют предложению России ввести такой мораторий.

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