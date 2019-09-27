Киев, , 12:27 — REGNUM Киеву нужно предложить Брюсселю провести аудит материальной помощи Евросоюза, который покажет, что львиную долю этих средств ЕС позволил растратить общественным организациям и консультантам. Об этом 27 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Алексей Буряченко.

«Сейчас сумасшедшее внимание к Украине можно использовать в свою пользу… У нас есть много оснований сказать европейцам: «Вы хоть и давали нам много средств, о чем вы уже вчера отчитались, но давайте сделаем аудит эффективности этих средств». Мне хочется знать, какая сумма из этих средств пошла именно в государственный бюджет Украины, где можно проверить их целевое направление при помощи КРУ (Контрольно-ревизионное управление — ред.), аудит службы», — предложил Буряченко.

По его словам, ЕС не предоставляет финансовую помощь на сферы и на условиях, которые интересны Киеву.

«А сколько через эти фонды пошло на работу соответствующих общественных организаций? Как по мне, то львиная доля, я немного видел эти цифры, пошла именно на промоушен, разработку стратегий и на оплату консультаций их же европейских организаций… Давайте скажем откровенно, если партнер помогает, это должно происходить в тех сферах и на тех условиях, которые интересны Украины. Давайте помощь в госбюджет, мы будем вести учёт и сможем её контролировать и нормально отчитываться перед вами», — добавил Буряченко.

Он считает, что скандал вокруг помощи ЕС позволяет Киеву немного пошантажировать Брюссель.

«Вся эта публичность в истории с Трампом сейчас может очень хорошо сыграть на полях переговоров с Европейским союзом, с Германией, с Францией. Можно немного пошантажировать их: «Давайте поговорим и о полицейской миссии, об эффективном нормандском формате», — подытожил Буряченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Берлин проинформировал, что с 2014 года предоставил Украине почти 1,4 миллиарда евро (в виде кредитов, которые подлежат возврату, так и безвозвратной помощи). При этом 24 сентября внешнеполитическая служба ЕС проинформировала, что с 2014 года Евросоюз и европейские финансовые институты направили более 15 миллиардов евро в виде грантов и займов для поддержки реформ на Украине.