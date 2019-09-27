Вашингтон, , 12:24 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что правительство услышало чаяния демонстрантов, передает информационный портал Detik.

В последние несколько дней в Индонезии проходили демонстрации с намерением отклонить законопроект уголовного кодекса.

«Действительно, последние один-два дня широко прошли демонстрации. Это право граждан выражать свое мнение», — заявил Юсу Калла в Нью-Йорке, куда прибыл для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

Известно, что в ряде мест демонстрации привели к столкновениям, повлекшим за собой травмы и гибель людей.

«Мы сочувствуем и скорбим. Действительно, риск во время массового движения огромен. Не забывайте, полиция и силы безопасности тоже обычные люди. Иногда слишком уставшие, может быть, даже более эмоциональные», — объяснил вице-президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто заявил, что беспорядки в стране направлены на то, чтобы сорвать инаугурацию президента Индонезии Джоко Видодо 20 октября.

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