Нур-Султан, , 12:22 — REGNUM Правоохранительные органы Казахстана задержали заместителя акима (главы) Алма-Атинской области Багдата Манзорова. Об этом заявил первый заместитель главы антикоррупционной службы Олжас Бектенов, сообщает 27 сентября издание Tengrinews.kz.

По его словам, в настоящее время государственный служащий содержится в изоляторе временного содержания. Рассматривается вопрос о квалификации его деяний, отметил Бектенов.

Отметим, информация о задержании Багдата Манзорова появилась в местных СМИ 26 сентября. Однако официальные органы не комментировали арест.

Манзоров был назначен заместителем акима Алма-Атинской области в июле 2019 года. Ранее он возглавлял управление государственного архитектурно-строительного контроля Алма-Аты.

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