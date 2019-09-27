27 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Конференция католического епископата Польши объявила о создании Комитета римско-католических и греко-католических епископов Польши и Украины. Скорее всего, в нем больше всего заинтересованы католики латинского обряда, которые могут попробовать использовать его как инструмент давления на униатов, создавая дилемму для УГКЦ – оставаться ли ей в западной системе координат или перетекать на Восток.

Станислав Стремидловский, , 12:20 — REGNUM



Конференция католического епископата Польши объявила о создании Комитета римско-католических и греко-католических епископов Польши и Украины. Об этом было сказано по итогам встречи в Познани главы Конференции католического епископата Польши митрополита Познаньского Станислава Гондецкого, главы Конференции католического епископата Украины епископа Одесско-Симферопольского Бронислава Бернацкого и митрополита Львовского Мечислава Мокшицкого. Целью работы Комитета названо «ведение взаимного диалога польско-украинского примирения и помощь в решении сложных проблем между нашими Церквами».

Под заявлением о создании новой структуры на момент его подписания стояли автографы Гондецкого, Бернацкого и Мокшицкого, но отсутствовала подпись главы Украинской греко-католической церкви архиепископа Святослава Шевчука. Возможно, он был очень занят и потому не смог прибыть в Познань, 23 сентября, в день подписания документа. Или дело в другом: инициатива создания Комитета принадлежит польским католическим епископам латинского обряда или даже самому Святому престолу, который хотел бы, чтобы поляки «присмотрели» за «греко-католическими братьями» и сдерживали по мере возможности резкие порывы последних. В пользу этой версии косвенно свидетельствует комментарий митрополита Мокшицкого, который он дал польскому Katolicka Agencja Informacyjna (KAI).

По словам монсеньора, создание Комитета «латинских и греко-католических епископов обеих стран очень важно, потому что есть еще много вопросов, которые необходимо прояснить и решить. Прежде всего, это возвращение храмов, которые захватила Украинская греко-католическая церковь, а также дело Волыни (геноцид в 1943 — 1944 годах на Волыни мирных поляков, осуществленный отрядами украинских националистов и крестьян при поддержке ряда православных и униатских священников — С.С.), где мы до сих пор не можем провести эксгумацию захороненных, и до сих пор не объяснено, почему произошла эта трагедия, кто был преступником и сколько людей было убито. Вот почему я думаю, что диалог и Комитет будут медленно заниматься этими вопросами и информировать наших верующих и общественность».

Даже при всей дипломатичности этого заявления видно, какие колючки разбросаны на пути друг навстречу другу римо-католиков и греко-католиков на Украине, учитывая также, что латинян принято преимущественно отождествлять с поляками, а униатов — с украинцами. Это проблема, контуры которой обозначил Мокшицкий, застарелая, на ее решение оказывает сильное влияние политическая конъюнктура. Особенно сейчас, в ситуации гражданской войны на Украине, когда греко-католиков заставить сделать то, что обозначил львовский митрополит, Ватикан вряд ли в силах. Однако следует отдать должное папе Римскому Франциску, он хотя бы начал подступаться, чего не было видно со стороны его предшественников. И важным этапом стало совещание в Риме украинских униатских епископов, созванное понтификом в июле этого года.

Судя по всему, именно на нем были приняты некие серьезные решение, которые стали воплощаться сегодня в жизнь. Польская и украинская стороны начали анонсировать будущие изменения. Новые нотки появились в выступлениях Шевчука. Интересным оказалось его интервью KAI, опубликованное в начале сентября этого года. В нем греко-католический архиепископ заявлял, что для украинцев поляки не являются какими-то там иностранцами, потому что «веками мы жили вместе на одной территории Речи Посполитой», и поляки должны думать точно так же: украинцы не какой-то там иностранный народ. Говоря об Украине, униатский лидер увидел в ней на межцерковном уровне продолжение «нездоровой конкуренции и конфронтации». По его словам, после создания Православной церкви Украины (ПЦУ) происходит политическая инструментализация православия, причем, не только со стороны Москвы. А отношения УГКЦ с ПЦУ назвал «осторожно оптимистичными».

Такой крен в сторону Польши и, соответственно, католицизма латинского обряда, противоречил логике процесса, начатого архиепископом Шевчуком после создания в декабре прошлого года Православной церкви Украины. Монсеньор неоднократно давал понять, что он и глава ПЦУ митрополит Епифаний (Думенко) — на одной волне, что они оба готовы зайти дальше, чем окружающие их люди, намекая чуть ли не на перспективу объединения. Однако далеко не все в ПЦУ радовались этому, что периодически прорывалось на поверхность, когда некоторые епископы советовали униатам отказаться от Рима и вернуться в Православие. Точно так же и в среде УГКЦ хватает тех, кого настораживают слухи о слиянии двух украинских Церквей с отказом от подчинения Святому престолу ради получения греко-католиками заветного патриаршества.

На этом фоне создание Комитета римско-католических и греко-католических епископов Польши и Украины выглядит возвращением УГКЦ на Запад, в те времена, когда униаты пребывали в политической и культурной среде Речи Посполитой, подвергаясь сильной полонизации, перенимая польские католические традиции и польскую культуру. Однако сегодня ситуация другая, украинским греко-католикам больше не нужен «польский латинский костыль», чтобы подпираться им. Так что, скорее всего, в Комитете заинтересованы римо-католики Польши и Украины, которые могут попробовать использовать его как инструмент давления на униатов, создавая дилемму для УГКЦ — оставаться ли ей в западной системе координат или перетекать на Восток.