Стокгольм, , 12:23 — REGNUM Глава владеющей танкером Stena Impero шведской компании Stena Bulk подтвердил, что судно освобождено и направляется из иранского порта Бендер-Аббас в Дубай. Об этом 27 сентября говорится в официальном заявлении компании.

«Stena Bulk и Northern Marine Management подтверждают, что Stenа Impero и его команда были отпущены», — приводит РИА Новости слова владельца Stena Bulk Эрика Хонелла, приводимые в текст заявления.

Также в нём сообщается, что судно в настоящий момент направляется из Бендер-Аббаса в Дубай, где команда сойдет на берег и пройдёт медицинский осмотр и предоставит отчёт.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в июле текущего года патруль иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержал в Персидском заливе танкер Stena Impero за перевозку контрабандной нефти.