Киев, 27 сентября 2019, 12:15 — REGNUM Накануне старта отопительного сезона в Киеве коммунальное предприятие «Киевэнерго» занялось беспределом. Об этом 27 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский.
Так эксперт прокомментировал сообщения о том, что в многоквартирных домах Киева начали массово выходить из строя счетчики тепла, что позволяет «Киевэнерго» начислять более высокие суммы в платежках.
Эксперт напомнил, что за работу «Киевэнерго» отвечает мэр Киева Виталий Кличко.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Верховной раде был зарегистрирован проект закона «О столице Украины — городе-герое Киеве». Документ предусматривает проведение в столице внеочередных местных выборов, разделение должностей мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации.
Мэр Киева и глава КГГА Кличко выступает против того, чтобы его лишали дополнительных полномочий главы КГГА. При этом 23 сентября Кличко признался, что провалил работы по строительству метро на Виноградарь и Шулявского путепровода, а также внедрение электронного билета в общественном транспорте.