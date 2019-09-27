Киев, , 12:15 — REGNUM Накануне старта отопительного сезона в Киеве коммунальное предприятие «Киевэнерго» занялось беспределом. Об этом 27 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский.

Так эксперт прокомментировал сообщения о том, что в многоквартирных домах Киева начали массово выходить из строя счетчики тепла, что позволяет «Киевэнерго» начислять более высокие суммы в платежках.

«В этом году действия «Киевэнерго» мягко говоря, попахивают беспределом, начиная с ситуациями со счетчиками и отписками, и заканчивая начислением штрафных санкций потребителям без уведомления. А потом у вас 5−7 тыс долга о котором вы ни сном ни духом не знали. После чего вы вынуждены ходить и доказывать что вы не верблюд», — сказал Землянский.

Эксперт напомнил, что за работу «Киевэнерго» отвечает мэр Киева Виталий Кличко.

«Это прямая ответственность господина Кличко. Они же кричали, что компания ДТЭК не справляется: «А вот мы сейчас как возьмем компанию в коммунальное управление, у нас сразу все станет хорошо». Вот видим, как все хорошо, в том числе и со счетчиками», — возмутился Землянский.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Верховной раде был зарегистрирован проект закона «О столице Украины — городе-герое Киеве». Документ предусматривает проведение в столице внеочередных местных выборов, разделение должностей мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации.

Мэр Киева и глава КГГА Кличко выступает против того, чтобы его лишали дополнительных полномочий главы КГГА. При этом 23 сентября Кличко признался, что провалил работы по строительству метро на Виноградарь и Шулявского путепровода, а также внедрение электронного билета в общественном транспорте.