Киев, 27 сентября 2019, 12:09 — REGNUM Публикация стенограммы телефонного разговора президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского может негативно сказаться на позиции Киева в трехсторонних газовых переговорах. Об этом 27 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский.
Он считает, что в октябре состоится самый тяжелый раунд газовых переговоров, поскольку стороны начнут обсуждать детали транзитного договора.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября Трамп дал поручение опубликовать расшифровку своего июльского разговора с Зеленским. Из документа следует, что глава украинского государства пожаловался американскому президенту на недостаточную поддержку со стороны Франции и Германии, в частности в вопросе антироссийских санкций. Позже Зеленский объяснил свои слова тем, что разговор с Трампом состоялся в «довольно сложные времена», когда Россию вернули в ПАСЕ, а санкции не остановили строительство российского газопровода «Северный поток-2».