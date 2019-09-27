Киев, , 12:09 — REGNUM Публикация стенограммы телефонного разговора президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского может негативно сказаться на позиции Киева в трехсторонних газовых переговорах. Об этом 27 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский.

«После расшифровки стенограммы могут усугубиться и ухудшиться отношения с Германией и Францией. Это были две страны, которые выступали в поддержку сохранения транзита по территории Украины… В течение этого месяца украинским дипломатам стоило бы очень серьезно поработать в направлении улучшения взаимоотношений с Германией и Францией до начала следующего раунда газовых переговоров. В противном случае мы рискуем опять зайти в тупиковую ситуацию», — считает Землянский.

Он считает, что в октябре состоится самый тяжелый раунд газовых переговоров, поскольку стороны начнут обсуждать детали транзитного договора.

«Как будут идти переговоры в октябре? Наверное, это будет самый сложный раунд переговоров, потому что начнут обсуждать предметные вещи: тарифы на прокачку, объемы, сроки, правовые моменты. Какую позицию займет Европейская комиссия, европейские контрагенты, тут возникает вопрос», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября Трамп дал поручение опубликовать расшифровку своего июльского разговора с Зеленским. Из документа следует, что глава украинского государства пожаловался американскому президенту на недостаточную поддержку со стороны Франции и Германии, в частности в вопросе антироссийских санкций. Позже Зеленский объяснил свои слова тем, что разговор с Трампом состоялся в «довольно сложные времена», когда Россию вернули в ПАСЕ, а санкции не остановили строительство российского газопровода «Северный поток-2».