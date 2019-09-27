Киев, 27 сентября 2019, 12:18 — REGNUM Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель оттолкнула журналиста, пытавшегося задать вопрос президенту Украины, сообщил журналист Михаил Ткач. Соответствующую видеозапись он выложил 26 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
Отметим, что Зеленский никак не отреагировал на происходящее, и проигнорировал вопрос журналиста.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины единогласно решил не продлевать срок действия лицензии украинского телеканала 112.ua.
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