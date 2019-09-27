Москва, , 12:04 — REGNUM Прямолинейность, с которой президент Украины Владимир Зеленский выдвинул претензии главе МИД РФ Сергею Лаврову в ответ на попытку последнего поговорить о судьбе Донбасса, указывает на политическую незрелось украинского лидера. Об этом заявил профессор МГИМО Андраник Мигранян в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Это очередное проявление полного непонимания и незнания, где он находится, что он может говорить, а что он не может говорить. Я отнесу это лишь к его неопытности, молодости и комическому происхождению его политической жизни», — заявил Мигранян.

«Был великий американский президент Теодор Рузвельт. Он всегда говорил: говорите тихо, но крепко держите дубинку в руках. А когда ты кричишь, очевидно, что у тебя дубинки нет, да и вообще ты не знаешь, где ты находишься, и что с тобой будет», — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей беседе с главой МИД России Сергеем Лавровым на Генассамблее ООН. По словам украинского президента, Лавров выразил надежду на прекращение конфликта в Донбассе, что Зеленский поддержал, в то же время возложив ответственность за конфликт на российскую сторону

«Да, пожалуйста, наша сторона, мы делаем все, это наша страна, это наша земля. Если вы готовы, то давайте закончим войну? Отдадим нам наши территории, обменяем людей», — пересказал свои слова Зеленский.