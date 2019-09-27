Бишкек, , 11:59 — REGNUM Киргизстанский МИД вызвал советника-посланника посольства России в Бишкеке в связи со скандалом, разгоревшимся вокруг высказываний российского телеведущего Андрея Малахова в передаче «Прямой эфир» о смертельном ДТП с участием таксиста из Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.

Представитель киргизского внешнеполитического ведомства сообщил российскому дипломату о том, что МИД Киргизии выражает озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом киргизско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства.

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