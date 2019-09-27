Хельсинки, , 11:57 — REGNUM До 16 тыс. человек могут собраться у здания финского парламента в Хельсинки, где проходит акция против изменения климата. Активисты требуют от властей сделать Финляндию первой в мире углеродно-нейтральной страной, сообщают в Facebook организаторы протеста.

По данным полиции, на митинг в центре Хельсинки уже пришли до 4 тыс. человек, в основном молодые люди и школьники. Из-за потока людей нарушено движение на улице Маннергейма, работают регулировщики.

«Чего мы хотим? Действий по борьбе с изменением климата! Когда мы их хотим? Сейчас!» — приводит выкрики демонстрантов ТАСС.

Ранее правительство Финляндии объявило о намерении отказаться от ископаемого топлива к 2035 году, однако экоактивисты хотят подтолкнуть реализацию этого обещания. Такие же протесты идут более чем в 20 финских городах.

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