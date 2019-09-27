Москва, , 11:55 — REGNUM В ответ на невыдачу виз российским делегатам МИД России мог бы поставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН в другую страну. Об этом заявил профессор МГИМО Андраник Мигранян в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Это не первый раз, когда американцы себе это позволяют. Это возмутительно, когда штаб-квартира международной организации находится там и они что хотят, то и делают», — заявил Мигранян.«Давно пора перевести штаб-квартиру ООН в Сочи, Пекин, Шанхай. Или какую-нибудь маленькую страну без всяких амбиций, чтобы это не стало предметом шантажа и хамства», — подчеркнул он.

Напомним, что США отказали в визах десяти сотрудникам МИД РФ, а также главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину, главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и главе комитета по международным делам Совета Федерации Константину Косачеву.