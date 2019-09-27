Киев, , 11:56 — REGNUM У желающих восстановить прямое сообщение между Россией и Украиной присутствует «суицидальный настрой», заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий 27 сентября в интервью изданию «Экономическая правда».

По мнению чиновника, Россия и Украина находятся в состоянии войны.

«Пока эта страна (Россия — ИА REGNUM) остаётся «агрессором», мы в состоянии войны… Это просто опасно для украинцев. Мне кажется, надо иметь какой-то суицидальный настрой, чтобы предложить восстановление этого авиасообщения», — заявил он.

Криклий считает, что восстановления прямого авиасообщения с Россией покажет миру отсутствие конфликта между Россией и Украиной, из-за чего с России могут быть сняты международные санкции.

«Поэтому пока, учитывая то, как они себя ведут, я думаю, что о прямом авиасообщении с ними нельзя говорить вообще», — подчеркнул чиновник.

На вопрос об остановке железнодорожного сообщения с Россией Криклий заявил, что данная мера может вступить в противоречие с правилами ВТО.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба назвал СНГ «клубом неудачников» и заявил, что Украине следует окончательно выйти из сферы влияния России.

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