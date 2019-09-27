Вена, , 11:51 — REGNUM Соединённые Штаты в отношениях с Северной Кореей не используют позитивные методы. Об этом сегодня, 27 сентября, на пресс-конференции, которая проводится в формате видеомоста Москва — Вена, заявил постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаила Ульянов.

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По словам дипломата, Вашингтон максимально давит на КНДР, но не используют позитивные методы. В этом его основная ошибка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр объединения Южной Кореи Ким Ен Чхоль заявил о скором возобновлении переговоров между США и КНДР. По его словам, преодоление последствий второго саммита, который проходил в Ханое и был признан провальным, будет непростым.

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В середине сентября северокорейский МИД заявил, что КНДР будет вести переговоры с США только после того, как правящему режиму будет обеспечена безопасность. Так, Пхеньян потребовал устранения всех существующих угроз своей безопасности, включая размещённые на Юге новейшие истребители F-35A. Кроме того, КНДР ожидает гарантий снятия санкций, чтобы перейти к переговорам о ядерном разоружении.

Ожидалось, что переговоры возобновятся уже в ближайшие недели. Однако накануне, 26 сентября, госсекретарь США Майк Помпео признал, что Соединенные Штаты «не смогли добиться» переговоров с Северной Кореей до конца сентября. Он отметил, что у Вашингтона «пока нет даты», когда будут продолжены переговоры с представителями КНДР.