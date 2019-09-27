Сухум, , 11:50 — REGNUM 27 сентября Абхазия отмечает День освобождения столицы от грузинских войск. В Сухуме в парке Боевой славы прошла церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в грузино-абхазской войне 1992−1993 годов. Об этом сообщает «Апсныпресс».

© Музей боевой славы

Память почтили вице-президент республики Аслан Барциц, премьер-министр Валерий Бганба, вице-премьер Астамур Кецба, представители правительства и общественности, ветераны, студенты и учащиеся школ.

Операция по освобождению Сухума от грузинских войск проходила 16−27 сентября 1993 года. 27 сентября 1993 года абхазские войска освободили Сухум.

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