Симферополь, 27 сентября 2019, 11:50 — REGNUM Крымчане должны иметь право высказать свое мнение о кандидатах, претендующих на должности руководителей местных и республиканских органов власти. Об этом 27 сентября на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Крыма ушло в отставку после переизбрания Сергея Аксёнова главой республики на второй срок. Позже он заявил, что структуры исполнительной власти республики будут обновлены лишь частично.
Об этом: Правительство Крыма формально сложило свои полномочия
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