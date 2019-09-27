Симферополь, , 11:50 — REGNUM Крымчане должны иметь право высказать свое мнение о кандидатах, претендующих на должности руководителей местных и республиканских органов власти. Об этом 27 сентября на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Должностные лица не будут назначаться кулуарно. Все мероприятия по отбору руководителей республиканских и местных органов власти будут проходить публично… Амбициозные и талантливые люди, настоящие патриоты родного края нужны обществу и власти», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Крыма ушло в отставку после переизбрания Сергея Аксёнова главой республики на второй срок. Позже он заявил, что структуры исполнительной власти республики будут обновлены лишь частично.

Об этом: Правительство Крыма формально сложило свои полномочия

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