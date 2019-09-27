Ростов-на-Дону, , 11:49 — REGNUM Исполняющий обязанности главы администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подал документы на участие в конкурсе на пост сити-менеджера областного центра. Официально эта информация не подтверждена, ряд масс-медиа ссылаются на собственные источники в администрации и муниципальном парламенте.

В настоящее время известно о том, что заявления подали семь претендентов на руководящий пост. Сегодня, 27 сентября, завершается приём документов от кандидатов на должность руководителя администрации.

Стоит отметить, что Логвиненко до последнего не раскрывал информацию о намерении вступить в борьбу за пост ростовского сити-менеджера.

Напомним, прежний руководитель администрации областного центра Виталий Кушнарёв досрочно сложил полномочия. Логвиненко был назначен первым заместителем главы администрации Ростова-на-Дону за месяц до этого.

Читайте ранее в этом сюжете: И. о. сити-менеджера Ростова-на-Дону всё-таки вступил в борьбу за пост