Жалоба так называемого осведомителя с первой же страницы оказывается весьма сомнительной, сообщил на своей странице в твиттере личный адвокат главы США Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

Вашингтон, , 11:54 — REGNUM По словам Джулиани, доносчик сам говорит, что «не был прямым свидетелем», и более 20 раз повторяет, что «ему сказали», «я обеспокоен», «я узнал», но ни раз не сказал слов «я знаю».

Рудольф Джулиани «По англо-американским законам, это описывается как слухи. Недопустимые, потому что ненадежные по своей сути. Окончательный вывод о том, что это каким-то образом правдоподобно, невозможно сделать, если вы не полностью предубеждены».

Напомним, Джулиани также пообещал представить документальные доказательства «вмешательства Украины» в выборы президента США в 2016 году.