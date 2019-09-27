Жалоба так называемого осведомителя с первой же страницы оказывается весьма сомнительной, сообщил на своей странице в твиттере личный адвокат главы США Дональда Трампа Рудольф Джулиани.
Вашингтон, 27 сентября 2019, 11:54 — REGNUM По словам Джулиани, доносчик сам говорит, что «не был прямым свидетелем», и более 20 раз повторяет, что «ему сказали», «я обеспокоен», «я узнал», но ни раз не сказал слов «я знаю».
Напомним, Джулиани также пообещал представить документальные доказательства «вмешательства Украины» в выборы президента США в 2016 году.