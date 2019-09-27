Нью-Йорк, США, , 11:48 — REGNUM Дату своей отставки назвал премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад 26 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, передает агентство Bernama.

Махатхир Мохамад

Сообщается, что глава правительства пообещал покинуть своей пост до всеобщих выборов в Малайзии, которые должны пройти в мае 2023 года. Он также отметил, что работает по 18 часов в сутки, так как у него осталось мало времени.

Как передавало ИА REGNUM, Махатхиру Мохамаду 10 июля 2019 года исполнилось 94 года. Впервые он стал руководить страной в 1981 году. В 2003 году он ушел в отставку и вернулся на пост после победы блока партий «Альянс надежды» на выборах 2018 года.