Курган, , 11:43 — REGNUM Правительство Курганской области покинул временно исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Андрей Саносян. Он проработал в Зауралье почти год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Андрей Саносян являлся директором департамента промышленности, транспорта и энергетики Курганской области с октября 2018 года. По информации местных СМИ он покидает Зауралье в связи с переходом на новое место работы в Нижнем Новгороде.

Отмечается, что под руководством Андрея Саносяна началось в регионе активное развитие территорий опережающего социально-экономического развития. Его называли «правой рукой» избранного губернатора Курганской области Вадима Шумкова.