Киев, , 12:06 — REGNUM Введение двойного гражданства отвечает интересам Украины, за исключением двойного гражданства с Россией. Об этом 27 сентября заявил вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

«Двойное гражданство объективно назрело и отвечает интересам Украины, за исключением признания двойного гражданства с РФ», — заявил в интервью изданию «Европейская правда» украинский вице-премьер.

При этом он подчеркнул, что данная позиция не относится ко всему правительству, а является его личной.

Отметим, ранее в пользу введения двойного гражданства, кроме двойного гражданства с Россией, также высказался секретарь Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины Александр Данилюк.

Напомним, согласно украинской конституции гражданам страны разрешено только одно гражданство и наличие второго становится основание для утраты гражданства Украины.