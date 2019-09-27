Бишкек, , 11:38 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев раскритиковал председателя Социального фонда республики Медера Ирсалиева за сообщение о возможных невыплатах пенсий, сообщает 27 сентября издание 24.kg.

Глава правительства отметил, что по его данным никаких рисков по выплате пенсий в начале 2020 года нет. Абылгазиев заявил, что за подобные сообщения глава Соцфонда должен уволиться.

Премьер-министр добавил, что функции по сбору средств планируется передать Налоговой службе. Он также призвал рассказать о проблемах в фонде. «Министр не имеет права говорить такие вещи. Это могут сделать эксперты, аналитики, а не министры», — добавил Абылгазиев.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября председатель Социального фонда Киргизии Медер Ирсалиев представил депутатам парламента итоги исполнения бюджета на 2018 год. По его данным, около 38% пенсионеров в республике получают пенсию ниже прожиточного минимума.

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